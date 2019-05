Antrag nach Diskussion der Senioreninitiativen : Forderung: Beratungsangebot für Senioren verbessern

Heinsberg Antrag an Beirat für Generationenfragen: Senioreninitiativen aus dem Kreis Heinsberg sehen in der flächendeckenden Versorgung im Bereich der trägerunabhängigen Beratung einigen Handlungsbedarf.

Die Senioreninitiativen im Kreis Heinsberg fordern, die Hilfsangebote für ältere Menschen zu verbessern. Dazu wurde nach ausführlicher Diskussion ein Antrag an den Beirat für Generationenfragen in Auftrag gegeben, der vom Leitungsteam des Arbeitskreises formuliert und an den Beiratsvorsitzenden, Landrat Stephan Pusch, gerichtet werden soll.

„Wir sehen an der flächendeckenden Versorgung im Bereich der trägerunabhängigen Beratung einigen Handlungsbedarf“, erklärte Heinz-Peter Benetreu, Vorsitzender des Arbeitskreises der Senioreninitiativen im Kreis Heinsberg, nach dessen Sitzung in Heinsberg. Dazu gehöre zum Beispiel eine „verbesserte, präventive, unabhängige und aufsuchende Beratung. Ein offenes Ohr für Hilfebedürftige und qualifizierte Hilfestellung bei Kontakten zur örtlichen Altenhilfe. Bei der verbindlichen Bedarfsplanung im Rahmen der Pflegebedarfsplanung muss auch zukunftsorientiert und nachvollziehbar das Angebot an qualifiziertem Beratungs- und Pflegepersonal Berücksichtigung finden. Hier nimmt die Kommune, ob Kreis, Stadt oder Gemeinde, für die Gestaltung des Lebens im Alter eine wesentliche Rolle ein“, betonte Benetreu. Nach Vorstellung der Arbeitsgemeinschaft sollte der Beirat für Generationenfragen nach einer Diskussion einen Denkanstoß an Politik, Verwaltung und weitere Entscheidungsträger geben: „Der Beirat sollte eine Anregung zur Bedarfsprüfung und zur Beantwortung der Fragen geben, welche Dienste vorhanden sind, welche Angebote verbessert und wo Lücken geschlossen werden sollten.“