„Gemeinsam klappt‘s“-Programm im Kreis Heinsberg gestartet : Jungen Flüchtlingen bei Bildung und Berufseinstieg helfen

Kreis Heinsberg Das Kommunale Integrationszentrum für den Kreis Heinsberg setzt die Landesinitiative „Gemeinsam klappt’s“ um, mit der junge volljährige Flüchtlinge vor der dauerhaften Abhängigkeit von Sozialleistungen bewahrt werden sollen.

Mit 50 Millionen Euro finanziert Nordrhein-Westfalen eine gemeinsame Initiative mit den Kreisen und Kommunen unter dem Titel „Gemeinsam klappt‘s“. Im Blickpunkt sind dabei die fast 70.000 jungen volljährigen Flüchtlinge im Alter zwischen 18 und 27 Jahren, die zurzeit in den nordrhein-westfälischen Kommunen leben. 22 von 23 kreisfreien Städten und 27 von 31 Kreisen im Land beteiligen sich an der Initiative, darunter auch der Kreis Heinsberg.

Für den Kreis Heinsberg fand der sogenannte Starter-Workshop von „Gemeinsam klappt’s“ im Bildungshaus des Kreises statt. Eingeladen hatte dazu das Kommunale Integrationszentrum Heinsberg. Der für Bildung und Integration zuständige Dezernent der Kreisverwaltung, Franz-Josef Dahlmanns, begrüßte dazu insbesondere Agnes Heuvelmann, Referatsleiterin im Landesministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, und deren Mitarbeiterin Sabine Reißberg sowie Vertreter zahlreicher Organisationen, die in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit tätig sind, vom Flüchtlingsrat bis zu den Wohlfahrtsverbänden. Die Landesvertreterinnen verwiesen laut einer Mitteilung des Kreises Heinsberg über die Veranstaltung darauf, dass die Gesamtheit der Geflüchteten im Alter von 18 bis 27, darunter auch diejenigen mit Duldung oder Gestattung, erreicht werden soll. „Mit der neuen Initiative wollen wir alle jungen volljährigen Flüchtlinge unterstützen, die in den Kommunen leben und ihre dauerhafte Abhängigkeit von Sozialleistungen vermeiden wollen“, hatte schon Integrations-Staatssekretärin Serap Güler bei der Präsentation des Programms betont. Diesen Ansatz vertieften Heuvelmann und Reißberg auch in Heinsberg. Das Integrationsprogramm soll die Geflüchteten in allen Lebensbereichen erreichen, wobei Bildung und Beruf einen besonderen Schwerpunkt einnehmen.