Schwimen : Trio des SV Bayer Uerdingen 08 fährt ins Athletikcamp

Krefeld Berufungen in eine Auswahl oder zu einem Lehrgang sind auch immer eine Zeichen der Anerkennung für gute Leistungen. Daher haben die Schwimmer des SV Bayer Uerdingen 08 einmal mehr Grund zur Freude.

(RP) Zoe Sperrle und Leni Benda vom SV Bayer Uerdingen 08 sind zum Athletikcamp des Schwimmverbandes NRW eingeladen worden, das in der ersten Augustwoche in Übach-Palenberg stattfindet. Trainer Klaas Fokken gehört gleichzeitig dem Trainerteam des SV NRW an.