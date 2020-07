Handball : Handballer der HSG Krefeld müssen in Liga drei weit reisen

Felix Linden trifft auf viele unbekannte Gegner. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die vom Verband jetzt veröffentlichten Gruppen zeigen: Die HSG muss weit reisen. Die Krefelder Handballer wurden in die Mitte-Staffel eingeteilt, die bis nach Bayern reicht. Stundenlange Busfahrten komen auf die Mannschaft zu.

Mit den Staffeleinteilungen der Dritten Handball-Bundesliga steht nun auch fest, mit welchen Gegner die HSG Krefeld in der nächsten Saison zu tun hat. Da die Staffelgrenze dieses Jahr quer durch Nordrhein Westfallen verläuft, kommt es dazu, dass die Eagles zu Auswärtsspielen ins Saarland, nach Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern reisen müssen. „Es sind in unserer Gruppe einige unbekannte Mannschaften. Ich werde mir all diese Teams in den nächsten Wochen verstärkt ansehen und sie analysieren“, sagte HSG-Trainer Felix Linden.

Geschäftsführer Andre Schicks sieht dabei sowohl Vor- als auch Nachteile: „Ein Nachteil sind auf jeden Fall die längeren Fahrten in den Süden. Als Vorteil empfinde ich, dass Hagen in die Nord-West Gruppe eingeordnet wurde. Damit haben wir einen sehr starken Mitkonkurrenten um den Aufstieg weniger. Die Staffel hat aber auch so ihren Reiz, denn anstatt fünf Zweitvertretungen haben wir nun nur noch zwei dabei.“

Im Vorfeld war zu hören, dass mit Dansenberg, Zweibrücken und Longerich drei Mannschaften ebenfalls ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden wollen. Als Saisonauftakt ist das erste Oktober-Wochenende festgelegt worden mit dem Ziel, dass auch Zuschauer in die Hallen dürfen. Es ist also noch viel Zeit für Linden, das Team mit immerhin zwölf Neuzugängen nach seinen Vorstellungen zu formen. Seine Schützlinge zeigten sich gleich beim Trainingsauftakt von ihrer besten Seite, wo zunächst Leistungstests von Mannschaftsarzt Michael Manzke durchgeführt wurden. „Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Alle Spieler haben in der langen trainingsfreien Zeit sehr gut gearbeitet. Einige Jungs hatten sogar wirklich beeindruckend gute Werte. Die genaueren Analysen werden wir nun noch vornehmen und können dann in den kommenden Tagen dem Trainerteam detaillierte Daten vorlegen“, sagt Manzke.

Doch nicht nur darauf legt Linden sehr viel Wert. Das vergangene Wochenende wurde dazu genutzt, um abseits des Handballs etwas an Teambuildung zu betreiben. Eingeteilt in drei Gruppen trafen sich die Eagles gemeinsam zu einem Tag mit vielen Aktivitäten. Neben Turnieren im Hockey, Basketball und Fußball stand auch ein Kochwettbewerb auf dem Programm, bei dem am Ende das Qiuntett Stecken, Braun, Eberlein, Brüren und Ingenpass als Sieger hervor ging.