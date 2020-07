Das vierte Talent : KFC Uerdingen holt Anapak aus Leverkusen - Boere geht

Heißt Hans Anapak in Uerdingen willkommen: Trainer Stefan Krämer Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der KFC Uerdingen geht konsequent den Weg der Verjüngung. In Hans Anapak vom Bundesligisten Bayer Leverkusen wurde bereits das vierte Talent verpflichtet. Er erhält einen Drei-Jahres-Vertrag.

Der KFC Uerdingen hat Hans Anapak aus dem Nachwuchs des Bundesligisten Bayer Leverkusen verpflichtet. Der 19-jährige Linksaußen unterschrieb einen Drei-Jahres-Vertrag. Trainer Stefan Krämer freut sich darüber: „Hans Anapak ist ein Spieler, dem ich auf Anhieb sehr viel zutraue. Er ist top ausgebildet.“ Geschäftsführer Niko Weinhart ist ebenfalls froh, den gebürtigen Bonner mit Vorfahren aus Kamerun gewonnen zu haben: „Hans hat bei Bayer nicht nur im Nachwuchs, sondern auch in der Youth League und in Trainingseinheiten mit dem Profikader Erfahrungen gesammelt“, sagt er. Aber auch Anapak ist happy: „Der Schritt in den Profifußball ist ein bedeutender und großer. Ich bin stolz, dass ich den ersten Schritt geschafft habe.“

Dass Spieler dem Kader angehören, nur weil sie U23-Spieler sind, wie das in der vergangenen Saison mehrfach der Fall war, das soll künftig nicht mehr vorkommen. Daher hat der KFC in Hans Anapak bereits den vierten so genannten Perspektivspieler verpflichtet. zuvor hatten die Blau-Roten bereits den 20 Jahre alten Leon Schnieder vom 1. FC Köln II sowie die beiden 22-jährigenHaktab Omar Traoré von Rödinghausen und Fridolin Wagner von Preußen Münster unter Vertrag genommen.