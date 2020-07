SC Bayer 05 Uerdingen : Kanu – ein Erlebnis aus Sport und Natur

Andreas Manten zeigt, dass es durchaus anstrengend sein kann, wenn man mit dem Kanu auf dem Rhein ist. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Abteilung des SC Bayer 05 Uerdingen hat ihren Standort an der Bataverstraße am Rhein. Doch sie ist auch auf vielen anderen Gewässer in Nordrhein-Westfalen wie der Niers, Wupper oder Lippe aktiv.

Laufen oder Radfahren haben sich längst zum Volkssport entwickelt, doch was tun, wenn das Knie nicht mehr mit mitmachen will? „Da würde sich das Kanufahren ideal anbieten“, antworten Klaus Diederich und Andreas Manten wie aus einem Mund. Die beiden Sportler sind Mitglieder der Kanu-Abteilung des SC Bayer 05 Uerdingen, die ihren Standort auf der Bataverstraße direkt am Rhein hat.

Klaus Diederich, der schon lange die Leitung der Abteilung inne hat, ist 1976 zum Kanusport gekommen, sein Stellvertreter Andreas Manten vor über zehn Jahren. Ihre Augen glänzen, wenn sie über ihren Sport erzählen. „Es ist ein Ausdauersport, bei dem vor allem die Rumpfmuskulatur beansprucht wird. Die Kraftanstrengungen kann man mit der Geschwindigkeit regulieren. Das ist dann so ähnlich wie beim Fahrradfahren in die Pedale treten“, erklärt Manten.

info Für verschiedene Alters- und Interessengruppen Das Kanu-Sport-Zentrum im Rheinhafen mit Bootshaus, Gastronomie und großer Freifläche ist die Heimat der Abteilung. Sie bietet Kanuslalom-Wettkampfsport, Kinder- und Jugendsport, Wasserpaddeln und Wildwasser an. Das Gelände liegt an der Fahrradroute zwischen Krefeld und Düsseldorf.

Doch nicht nur das ist es, was die beiden so fasziniert. „Wenn wir hier auf dem Rhein paddeln, ist es eine Mischung aus Naturerlebnis und Sport, und man erlebt die Schiffsfahrt hautnah mit. Und da sich die Einflüsse immer ändern, ist es jedes Mal ein anderes Gefühl“, berichtet Diederich, der sich noch genau an seine ersten Versuche auf dem Wasser erinnert. „Ich bin als 14-Jähriger mit einem Schulfreund zum Paddeln gekommen. Wir haben im Yachthafen angefangen, für mich als Jugendlicher war das damals ein aufregendes Erlebnis. Mein erstes Training war genau an dem Tag, als der Neubau unseres jetzigen Vereinsgelände begonnen hatte“, erinnert er sich.

In den Jahren hat es der 58-Jährige gelernt, gegen die starke Strömung des Rheins anzukommen. „Wir sind immer auf der linken Seite des Rheins und hier gibt es alle 150 Meter Buchten, die wir nutzen, um uns nach vorne zu arbeiten. Das ist dann so eine Art Zick-Zack-Fahren, indem wir die Rückströmung in der Bucht ausnutzen“, sagt Diederich.

Anders sieht es da schon Rhein abwärts aus. Richtung Uerdingen ist es noch relativ locker zu stemmen, aber der Rückweg wird dann erschwert durch die Kaimauer und den Hafenkopf in Uerdingen. „Da herrscht schon eine schnelle Strömung, dafür muss man sehr geübt sein“, fügt Manten hinzu.

Die Bucht, die am Vereinsgelände liegt, ist ungefähr 35 Meter lang und weist kaum eine Strömung auf. Zudem gibt es Slalomstangen, um zu üben, wie man an Hindernissen vorbei kommt. „Das ist gut für die Kinder, die das erste Mal dabei sind“, sagt Diederich. Damit es zu Beginn keine hohen Anschaffungskosten gibt, stellt der SC Bayer im ersten Jahr Vereinsboote zur Verfügung. Ein Boot geht von den Kosten her schnell mal in einen vierstelligen Betrag.

Es geht aber nicht nur am Rhein auf und ab, sondern auch auf die umliegenden Gewässer wie die Niers, die Wupper oder gar die Lippe. „Natürlich haben wir auch Mitglieder, die vom Tourenpaddeln nicht so begeistert sind. Hierfür haben wir eine Sportgruppe, die derzeit aus zwölf Jugendlichen besteht und mit der wir am Wochenende meist in Gnadental im Erftkreis trainieren. Man sollte fit sein und schwimmen können“, sagt Diederich und lädt immer wieder gerne zu einem Schnuppern auf dem Rhein ein.