Hockey-Bundesliga : CHTC komplettiert seinen Kader mit drei Rückkehrern

Spielen künftig für den Crefelder HTC (von links): Phillip Jansen, Johnny MacKee (Neuzugang aus Irland) und Max van Laak. Foto: CHTC

Krefeld Der Kader des Crefelder HTC steht. Die Mansnchaft bereitet sich auf die Saison vor, die am 2. September mit dem Nachholspiel gegen Rot-Weiß Köln fortgesetzt wird. Hendrik Mertgens fällt längere Zeit aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nomita Selder

Nachdem der Crefelder HTC mit Ronan Gormley bereits früh einen Nachfolger für den zum SC Frankfurt wechselnden Chefcoach Robin Rösch präsentiert hatte, wurde weiterhin am Spielerkader gefeilt. Zwar ist der Umbruch dort dieses Jahr deutlich geringer als dies in den letzten Jahren der Fall war, doch der Abgang von Kapitän und Nationalspieler Niklas Wellen in Richtung der niederländischen Hoofdklasse zu Pinokè Amstelveen schmerzt umso mehr. Dies wurde auch bei seinem Abschiedsspiel gegen RW Köln, welches Krefeld mit 4:1 gewann, deutlich.

Während Neuling Johnny McKee die Tradition irischer Spieler in der Seidenstadt fortsetzt, eine Entwicklung, an der Coach Ronan Gormley entscheidenden Beitrag hatte, sind drei weitere Verstärkungen alte Bekannte in Krefeld. Eckenspezialist Max van Laak und Philipp Jansen verließen den Club vor zwei Jahren zwischenzeitlich Richtung England und studierten dort beide an der Durham University Business Management. Zudem spielten sie für das Uni-Team und trugen zum Aufstieg in die erste englische Hockeyliga bei, so dass sie keineswegs eingerostet sind.

Max van Laak spielte bereits von 2012 bis 2018 bei den Seidenstädtern und sorgte vor allem als exzellenter Eckenschütze für entscheidende Tore. Da auch der aktuelle Eckenschütze Timo Kossol zuletzt überzeugte, hat das Trainerteam auf dieser Position keinerlei Sorgen. Philipp Jansen, der seine Hockeywurzeln im Viersener THC hat, entschied sich 2018 zum Wechsel vom Gladbacher HTC in die Seidenstadt und konnte in der ersten Saison im Krefelder Trikot bereits wichtige Spielminuten ansammeln. Dritter Rückkehrer ist Tom Schneider, der im Rahmen seines Studiums nach Hamburg wechselte und in dieser Zeit beim Harvestehuder THC in der Bundesliga spielte.

„Wir sind happy, wieder Mitglieder der CHTC-Familie zu sein und mit den Boys Hockey spielen zu können. Natürlich werden wir alles dafür geben, um am Ende der Corona-Saison ganz weit vorne zu landen“, so die Rückkehrer. „Wir haben jetzt noch fünf Wochen bis es ernst wird, daher wird es eine kurze, aber sehr intensive Vorbereitung. Meine Spieler haben großartig mitgezogen. In der nächsten Zeit wird der Fokus auf Spiele liegen, um sich für die Rückrunde einspielen zu können. Hinzu kommen verschieden Teambuilding-Maßnahmen“, beschreibt Ronan Gormley seine erste Woche als Hauptverantwortlicher, bei der es auch schon eine Hiobsbotschaft gibt.