Handball-Verbandsliga : Adler mit neu formierter zweiter Mannschaft

Krefeld Mehr als ein halbes Dutzend Spieler haben dem Handball-Landesligisten SC Bayer 05 Uerdingen den Rücken gekehrt und wollen nun in der Verbandsliga beim Nachbarn Adler Königshof II Fuß fassen.

(RP) Die Nachricht war aus Uerdingen schon vorgedrungen, jetzt wird sie auch offiziell von der anderen Seite bestätigt: Adler Königshof geht mit einer neu formierten zweiten Mannschaft in der Handball-Verbandsliga an den Start. Das Gros des Kaders bildet die ehemalige erste Mannschaft des SC Bayer 05 Uerdingen. Dazu kommen noch Spieler aus dem letztjährigen Kader der Königshofer Verbandsliga-Reserve und aus der A-Jugend, die diese Saison in der Nordrheinliga antreten wird. „Unser Ziel ist es, die Jugendlichen an den Herrenhandball heranzuführen“, sagt Trainer Domenic Schmidt, der gemeinsam mit Axel Timmerman die Mannschaft betreut. Pro Woche wird es eine gemeinsame Trainingseinheit der zweiten Herrenmannschaft mit dem A-Jugend-Team geben. Zudem werden je nach Bedarf Junioren an den anderen Trainingseinheiten teilnehmen und auch bei den Spielen der zweiten Herren zum Einsatz kommen. „Wir freuen uns sehr auf die Saison und haben auch Respekt vor der Aufgabe. Wir wissen, dass wir mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren eine sehr junge Mannschaft haben“, sagt Axel Timmerman.