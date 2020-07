Neues Sportangebot in Krefeld : SC Bayer gründet Cricket-Abteilung

Volle Deckung beim Cricket: Der Schlagmann, im Englischen Batsman genannt, geht einem Wurf des Bowlers aus dem Weg. Der Werfer versucht, den Schlagmann zu einem Fehler zu zwingen, damit er ausscheidet. Foto: AP/Adrian Dennis

Krefeld Krefelds zweitgrößter Sportverein bietet künftig in einer eigenen Abteilung die zweitgrößte Sportart der Welt an. Die Nachfrage in Deutschland nach Cricket-Angeboten ist seit der Ankunft der vielen Flüchtlinge enorm gestiegen.

Der SC Bayer Uerdingen erweitert sein Angebot: Künftig wird am Löschenhofweg auch Cricket gespielt. Dazu hat der Verein jetzt eine eigene Abteilung ins Leben gerufen. Die ist zurzeit noch recht überschaubar in Sachen Mitgliederzahlen - sie umfasst nur ein Dutzend. Das ist das Cricket-Team, das zuvor unter dem Namen NCC Kempen aufgetreten ist und sich nun dem SC Bayer angeschlossen hat. Ende Juli ist das erste Spiel im Liga-Betrieb; das erste Heimspiel erfolgt zeitgleich mit der Eröffnung des neuen Spielfeldes am 9. August, und zu Gast wird dann die Deutsche Cricket-Nationalmannschaft sein.

„Im Februar hat uns der Geschäftsführer des Deutschen Cricket Bundes Brian Mantle besucht, um die Möglichkeiten auszuloten, im Covestro Sportpark Cricket zu platzieren“, erzählt Peter Quasten, der Bereichsleiter Wettkampf- & Leistungssport im SC. Seit dem hohen Zustrom an Flüchtlingen 2015/16 sei die Nachfrage nach dieser in Deutschland weitgehend unbekannten Sportart enorm angestiegen. Das liegt vor allem an Sportlern aus Indien, Sri Lanka, Afghanistan und Pakistan, bei denen Cricket sozusagen zum Kulturgut gehört und die in Deutschland ihren Sport weiter betreiben möchten. Cricket ist nach Fußball die zweitgrößte Sportart der Welt. Da sie aus England stammt, wird sie schwerpunktmäßig in den Ländern des ehemaligen Commonwealth betrieben.

Info Ursprünge reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück Darum geht’s Cricket ist ein Schlagballspiel mit zwei Mannschaften mit jeweils elf Spielern. Dabei dreht sich alles um das Duell zwischen dem Werfer (Bowler) und dem Schlagmann (Batsman). Der Bowler versucht, den Batsman zu einem Fehler zu bewegen, damit dieser ausscheidet. Der Batsman versucht, den Ball wegzuschlagen, um Punkte (Runs) zu erzielen. Der Bowler wird durch die anderen Feldspieler unterstützt, die den Ball so schnell wie möglich zurückzubringen versuchen. Historie Eine frühe Form von Cricket, die von Schafhirten und Bauern gespielt wurde, kann bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Es liegen schriftliche Belege über ein Spiel namens creag aus dem Jahr 1300 in Kent vor, das von Prince Edward gespielt wurde.

Der SC Bayer nahm sich nun der Sache an. Peter Quasten sieht dazu eine gute Möglichkeit, die Bandbreite des Clubs zu erweitern: „Das Thema Cricket ist interessant. Auf der einen Seite suchen viele Cricketspieler eine geeignete Anlage, was bei einer optimal geforderten Fläche von 120 m x 120 m nicht einfach ist – demnach sollte es einen Markt geben. Auf der anderen Seite haben wir als Großverein auch eine soziale Aufgabe in der Gesellschaft, und was gibt es Besseres als den Sport in Bezug auf Integration und Völkerverbindung?“

Und so wird es ab sofort eine Cricketabteilung beim SC Bayer geben und die Werbetrommel unter anderem beim Amt für Integration gerührt – spielen darf natürlich jeder. Ein Käfig, in dem Schlagübungen gemacht werden können, ist gerade geliefert worden. Der Pitch, als Abschlagfläche das Kernstück eines jeden Cricketfeldes, wird bis Ende Juli gebaut sein – er wird zwischen den beiden Fußballfeldern am nordwestlichen Ende des Sportpark-Geländes integriert werden, so dass Fußballer und Cricket-Spieler die riesige Fläche an Absprache gemeinsam nutzen können; Trainings- und Spielbetrieb werden dann so gelegt, dass sich keiner der beiden in die Quere kommt.

Und die eigene Mannschaft, die „Bayer-Boosters“ werden für den Verein am Ligabetrieb teilnehmen. Gegner beim ersten Heimspiel sind die Cologne Warriors.