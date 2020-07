Neue Zahlen für Krefeld : Krefelder sind an Adoptionen kaum interessiert

Krefeld Vier Jungen und fünf Mädchen haben in Krefeld Adoptiveltern gefunden. 2016 und 2017 waren es noch deutlich mehr. 17 Kinder und Jugendliche fanden jeweils ein neues Zuhause mit neuen Eltern.

Einen Kinderwunsch über den Weg der Adoption zu erfüllen, ist für Krefelder keine Option. Während sich in anderen Städten Paare gleichsam überschlagen, um einen Jungen oder ein Mädchen offiziell in ihre Familie aufnehmen zu dürfen, besteht in Krefeld so gut wie kein Interesse. In Düsseldorf ist die Zahl der Adoptionsbewerber knapp 14 Mal höher als die Zahl der zur Adoption vorgemerkten Kinder und Jugendlichen. Im vergangenen Jahr standen 161 Bewerber auf der Warteleiste. Für Nordrhein-Westfalen kommen für 1079 Bewerber 232 Kinder und Jugendliche zur Adoption infrage.

Anders in Krefeld: Dort ist es seit dem Jahr 2011 eher die Ausnahme, dass mehr Eltern an einer Adoption interessiert sind, als Kinder vorhanden sind, für die Adoptiveltern gesucht werden. Für das vergangene Jahr waren sieben Jungen und Mädchen in Krefeld zur Adoption vorgemerkt. Ihnen standen nur vier vorgemerkte Adoptionsbewerber gegenüber. Das teilte das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) am Dienstag mit. Darüber hinaus befanden sich zwei Kinder in so genannter Adoptionspflege. Vier Jungen und fünf Mädchen haben 2019 in Krefeld Adoptiveltern gefunden. 2016 und 2017 waren es noch jeweils 17 Kinder, die ein neues Elternhaus gefunden hatten.