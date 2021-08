Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern : SG Keeken/Schanz freut sich auf Heimspiel gegen SV Hö.-Nie.

Kreis Kleve Der A-Ligist gewinnt 2:0 bei der SG Kessel/Ho-Ha. Auch der TSV Weeze, der SV Herongen und der Kevelaerer SV haben die Vorschlussrunde des Wettbewerbs der Saison 2020/21 erreicht.

(josch) Der TSV Weeze, die SG Keeken/Schanz, der SV Herongen und der Kevelaerer SV haben am Sonntag als letzte Vereine die Vorschlussrunde im Kreispokal-Wettbewerb des Fußball-Kreises Kleve/Geldern der alten Saison 2020/21 erreicht. Bezirksligist TSV Weeze setzte sich in der zweiten Runde beim A-Kreisligisten SC Vernum mit 2:1 (0:0) durch. Dogan Erkis (59.) und Max Büren (68.) trafen für die Gäste. Malte Heitbrede sorgte mit seinem Anschlusstor in der 78. Minute dafür, dass die Partie bis zum Schluss spannend blieb. „Das Ergebnis geht vom Spielverlauf her in Ordnung“, sagte Sebastian Stein­hauer, Trainer des TSV, der am kommenden Sonntag in der Vorschlussrunde nun beim A-Ligisten SV Herongen antreten muss.