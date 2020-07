Neu bei der HSG : Gestatten, Marijan Basic: Experte für Aufstieg

Marijan Basic ist Experte in Sachen Aufstieg. Foto: Frank Langen

Krefeld Marijan Basicsoll die HSG Krefeld Niederrhein wieder in die zweite Handball-Liga führen. Der Rückraumspieler aus Kroatien kommt vom TuS Ferndorf und ist bereits mit drei Vereinen aufgestiegen.

Im nächsten Monat wird Marijan Basic 34 Jahre alt. Er ist damit der älteste Spieler bei der HSG Krefeld Niederrhein und verfügt über sehr viel an Erfahrung mitbringt. „Das ist das erste Mal, dass ich der älteste Spieler bin“, sagt Basic. Aber der Neuzugang bringt nicht nur jede Menge an Erfahrung mit, er weiß auch, wie Aufstieg geht. „Mit Stralsund, Ferndorf und Neuss habe ich den Aufstieg geschafft“, berichtet er. Für ihn gehören ein guter Teamgeist und Zusammenhalt sowie harte Arbeit unbedingt dazu. Erinnerungen an die Duelle gegen die Eagles hat er auch noch: „Krefeld war immer ein unangenehmer Gegner.“