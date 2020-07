Spieler und Vereine zögern : Auch beim KFC Uerdingen regiert der Rotstift

KFC-Präsident Mikhail Ponomarev mit Sohn Oleg bestens gelaunt auf der Tribüne der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Die Corona-Pandemie hat nicht nur den Fußball zeitweise lahmgelegt, sondern lässt auch die Preise sinken - nicht nur die horrenden Ablösesummen, sondern auch die Verdienstmöglichkeiten der Spieler.

Die Wechselperiode dauert normalerweise vom 1. Juli bis 31. August. Aufgrund der Corona-Pandemie können Transfers diesmal vom 15. Juli bis zum 5. Oktober erfolgen. Die Meisterschaft beginnt am 18. September.

In der Bundesliga verkündete Bayer Leverkusen im Winter, dass der international umworbene Kai Havertz nicht unter 100 Millionen Euro wechseln werde. Doch dann kam die Corona-Pandemie und ließ aufgrund der Zwangspause das Geld im Fußballgeschäft knapp werden. Der 1. FC Kaiserslautern meldete Insolvenz an, Schalke 04 beantragte eine Landesbürgschaft und es wird vermutet, dass es nur wenige große Transfers in diesem Sommer geben wird. Zu groß sind die Unwägbarkeiten.