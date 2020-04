Tischtennis : „Wir müssen abwarten, wer an die Platten zurückkehrt“

„Wir müssen abwarten, wer an die Platten zurückkehrt“

Krefeld Am 1. April hat der Westdeutsche Tischtennis-Verband bekannt gegeben, dass die Meisterschaft beendet ist und keine Punktspiele mehr ausgetragen werden. Wir sprachen darüber mit Kristian Schneider, dem Vorsitzenden des Tischtennis-Kreises Krefeld.

Schneider Der Form halber muss erst der WTTV-Beirat diesen Beschluss in den nächsten Tagen zustimmen. Ich glaube aber, dass es nur eine Formalität sein wird. Danach wird es von der Verbandsebene bis hin in den Kreis runter gehen, was den Auf- und Abstieg betrifft. Erst dann können wir als Kreis tätig werden.