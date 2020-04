2. Handball-Bundesliga : Corona-Krise hinterlässt auch bei der HSG Krefeld viele Fragezeichen

Krefeld Wenn die beiden Heimspiele gegen Gummersbach und Essen ausfallen, fehlen erheblichen Einnahmen.

Die aktuelle Krise, ausgelöst durch das Corona-Virus und die Maßnahmen gegen dessen Ausbreitung, geht auch an der HSG Krefeld nicht spurlos vorbei. Die Saison in der 2. Handball-Bundesliga ist unterbrochen und derzeit gibt es wenig Hoffnung, dass die restlichen Spiele noch ausgetragen werden können. Für die Eagles bringt das nicht nur die Frage, wie es sportlich weiter geht, auch finanziell schlagen vor allem die beiden Heimspiele gegen TuSEM Essen und VfL Gummersbach eine Bresche in den Etat.

Welche Sponsoren am Ball bleiben, sei auch noch nicht absehbar. „Manche Geldgeber werden ihr Engagement zurückfahren oder beenden, davon ist auszugehen“, sagt er. Trotzdem sehen sich die Eagles relativ gut aufgestellt. Die aktuelle Lage schmerzt, aber der Blick geht dennoch in die Zukunft. Mittelfristig will das Team eine gute Rolle in der zweiten Liga spielen – Corona oder nicht.