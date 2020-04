Galopp : Dynastie in der fünften Generation

Krefeld Der Galopprennsport fesselt die Familie Blume schon seit Jahrzehnten.

Sie sind eine echte Turf-Dynastie: Die Familie Blume gehört zum deutschen Galopprennsport wie der Stadtwald zu Krefeld. Trainer Hans-Albert Blume, der am 19. Juni 80 Jahre alt wird, bereitet seine Pferde in Krefeld vor, seine Tochter Alida ist seine große Stütze und Assistenztrainerin. Dabei hat sie bereits 2003 als Jahrgangsbeste selbst den Trainerschein und die Pferdewirtschaftsmeisterprüfung erlangt.

Geboren wurde Alida Blume in Köln, machte dort ihr Abitur und studierte an der Kölner Sporthochschule sechs Semester Sport, bevor sie 1991 vom Virus „Galoppsport“ infiziert wurde und zu ihrem Vater an die Rennbahn in Neuss wechselte. Er trainierte in Neuss damals einen großen Stall mit rund 110 Pferden. Ihre Liebe zu den schnellen Vierbeinern ist sicher nicht verwunderlich, da sie bereits die fünfte Generation in ihrer Familie darstellt, die im Galopprennsport tätig ist.