Fitness in der Corona-Krise in Düsseldorf : „Sport im Park“ im Livestream

„Sport im Park“ - als es noch in der Gruppe unter freiem Himmel sattfinden konnte. Foto: Stadt Düsseldorf/Malte Krudewig

Düsseldorf Home Office, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbot - in der Corona-Krise ist man auch in Düsseldorf in seiner Bewegung deutlich eingeschränkt. Ein wenig Fitness kann da nicht schaden. „Sport im Park“ wird dazu ins Netz verlegt.

Auch Oberbürgermeister Thomas Geisel macht mit. Gemeinsam mit Fitness-Trainer Tobias Schmitz wird der OB am Donnerstag von 18.30 bis 19.30 Uhr eine Sportstunde im kostenfreien Livestream der Sportstadt Düsseldorf gestalten.

Damit hat jeder die Möglichkeit, an dem Angebot der Sportamts-Initiative „Sport im Park“ live im eigenen Garten oder Wohnzimmer teilzunehmen. Gesendet wird aus der Merkur Spiel-Arena, zu sehen auf sportstadt.tv.

„Bewegung und Ausgleich sind gerade in der aktuellen Situation wichtiger denn je. Eine moderate sportliche Betätigung stärkt zudem das Immunsystem“, sagt Geisel. Deshalb sei das Online-Training der Sportstadt Düsseldorf gerade in Zeiten des Coronavirus ein tolles Angebot für Zuhause.

Es soll nicht bei der einmaligen Veranstaltung bleiben: In den kommenden Wochen werden dienstags und donnerstags - jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr - kostenlose Live-Streams mit zwei verschiedenen Sportkursen angeboten.

Dienstags wird die Yoga-Guru „Flow with Kris“ die Beweglichkeit und Körperspannung der Zuschauer beim Fitness-Yoga auf die Probe stellen. Donnerstags will Fitness-Trainer Schmitz seine seiner Teilnehmer vor den Smartphones, Tablets und Computern beim intensiven Muskeltraining zum Schwitzen bringen. Alle Angebote sind für jedes Alters und für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.

(csr)