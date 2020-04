Mensch & Stadt : Eine Familie und die Feuerwehr

Die neue Spitze des St. Huberter Löschzugs: Simon Hoogen (rechts) und sein Stellvertreter Björn Knops. Foto: Wolfgang Kaiser

St. Hubert Der Löschzug St. Hubert der Freiwilligen Feuerwehr Kempen hat eine neue Spitze. Simon Hoogen ist der neue Löschzugführer, Björn Knops sein Stellvertreter.

Von Bianca Treffer

Durch und durch vom Dienst bei der Feuerwehr geprägt, so kann man den neuen Löschzugführer in St. Hubert beschreiben. Simon Hoogen hat die Feuerwehr im Blut. Stammt der 37-Jährige doch aus einer Familie, die seit Jahrzehnten eng mit der St. Huberter Feuerwehr verbunden ist. Sein Vater gehört dem Löschzug an, und auch schon sein Großvater war im Löschzug aktiv, und das sogar als Löschzugführer.

„Ich bin mit der Feuerwehr groß geworden, und für mich war immer klar, dass ich ebenfalls eintreten würde. Das Eintrittsalter betrug damals 16 Jahre. Ich war allerdings schon mit 15 Jahren dabei, und das lag an Opa“, erzählt Simon Hoogen. Sein Großvater feierte am 1. Mai 1997 seine Goldhochzeit, und dafür zog der Löschzug auf. Als besondere Überraschung entdeckte Hans Hoogen seinen Enkel in der Feuerwehruniform inmitten der Feuerwehrleute. „Die Überraschung war damals wirklich gelungen. Opa hat sich riesig gefreut“, erinnert sich der St. Huberter.

info Die Neuen und ihre beiden Vorgänger Simon Hoogen löst Thomas Hormanns als Löschzugführer in

St. Hubert ab. Er hatte diese Position 18 Jahre inne und wollte nach dieser langen Zeit nicht wieder antreten. Hormanns kümmert sich als stellvertretender Wehrführer der Stadt Kempen ab sofort verstärkt um die Themen Ausbildung und Beschaffung von Technik. Er unterstützt in dieser Funktion seit Langem den Kempener Wehrführer Franz-Heiner Jansen. Björn Knops folgt als stellvertretender Löschzugführer Georg Dicks nach, der ebenfalls nach 18 Jahren bei der jüngsten Versammlung nicht mehr antrat. Dicks engagiert sich in der Wehr weiterhin für die Jugendfeuerwehr.

Von der Jugendfeuerwehr gab es einen nahtlosen Übergang in die große Wehr. Für Simon Hoogen war es immer schon wichtig, Gutes für seine Mitmenschen zu tun. Eine Antriebsfeder, die ihn motivierte, einen Lehrgang nach dem anderen zu machen und die Farbe Rot in sein Leben einzubauen. „Ein anderes Ehrenamt ist kalkulierbar. Man hat seine festen Zeiten, in denen man sich engagiert. Die haben wir mit unseren Übungsabenden und Fortbildungen auch. Aber ansonsten wissen wir nie, wann ein Einsatz kommt. Ich bin auch schon am Heiligen Abend vom Tisch aufgestanden und in den Einsatz gegangen. Aber genau das sorgt für ein ungeheures Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir sind eine tolle Gemeinschaft, bei der sich einer auf den anderen verlassen kann“, sagt der Oberbrandinspektor, der auch im normalen Beruf für die Menschen in Not da ist. Er ist nämlich Notfallsanitäter bei der Stadt Kempen.

In seiner eigenen Familie sind alle ebenfalls mit dem Feuerwehr-Gen behaftet. Seine Frau Manuela ist in der Kinderfeuerwehr als Betreuerin aktiv. Seine Tochter Sofia gehört der Jugendfeuerwehr und sein Sohn Niklas der Kinderfeuerwehr an. Dass er einmal in Opas Fußstapfen treten und an der Spitze des Löschzuges St. Hubert stehen würde, hätte er seinerzeit nicht gedacht. „Als ich darauf angesprochen wurde, Gespräche mit meiner Familie und meinem Arbeitgeber geführt habe und überall auf Unterstützung stieß, habe ich die neue Aufgabe mit Freude übernommen“, sagt Simon Hoogen.

Genauso engagiert geht Björn Knops seine neue Aufgabe als stellvertretender Löschzugführer in St. Hubert an. Der 36-Jährige gehört dem Löschzug seit 2003 an. „Bei mir war es nicht die Feuerwehrfamilie, sondern die Freunde, die im Löschzug waren und mich einfach mitgenommen haben“, berichtet der Hauptbrandmeister, der auch in der Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute auf Stadt- und Kreisebene aktiv ist. Seine Frau Nadine hat er mit seiner Begeisterung für die Feuerwehr schon angesteckt. Die Ärztin ist ebenfalls in der Kinderfeuerwehr dabei. „Unser Alltag ist schon sehr von der Feuerwehr bestimmt. Wobei unsere Kinder noch zu klein sind, um in die Kinderfeuerwehr einzutreten. Ich gehe aber davon aus, dass sie dies mit sieben Jahren auf jeden Fall wollen“, sagt der St. Huberter. Im normalen Berufsleben ist er Informatiker im Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) in Kamp-Lintfort. Ihn freut es, dass sein Arbeitgeber ihn voll und ganz bei seinem Engagement für die Feuerwehr unterstützt, denn der Piepser kann nun auch mal während der Arbeitszeit Signal geben und dann muss er sofort zum Feuerwehrgerätehaus an der Bendenstraße in St. Hubert, um von dort mit den Kollegen in den Einsatz gehen zu können.