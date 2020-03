Fussball : „Seit dem 1. März bin ich Privatier“

Krefeld Der ehemalige Vorsitzende des VfR Fischeln über Erinnerungen, den Neujahrsempfang, sein Engagement.

Seit gut einem Jahr ist Thomas Schlösser, einer der letzten Macher im Krefelder Sport, nicht mehr Vorsitzender des VfR Fischeln. Der 57-Jährige, in kürze 50 Jahre Mitglied, hat den Verein immer als sein Kind bezeichnet und stets betont, dass so ein Amt kein Selbstläufer ist. 22 Jahre führte er die Grün-Weißen. Zwar von vielen Mitarbeitern auch unterstützt, aber letztendlich immer der alleiniger Entscheider.

Hin und wieder sah man Sie noch auf dem Sportplatz. Bleibt das so?

Hatten Sie vorher schon in anderer Funktion gearbeitet?

Schlösser Ja schon. Aber auch die Jahre davor mit Dieter Hussmanns bleiben bestens in meiner Erinnerung.

Schlösser Seine klaren und deutlichen Ansprachen, und das in einem nie leisen Ton, haben mir imponiert.

Schlösser Als ich anfing, waren es so um die 620. Als ich aufhörte, waren es fast 1.100.

Und in sportlicher Hinsicht?

Der Neujahrsempfang, den Sie immer selbst ausrichteten und den ein oder anderen Euro in die Kasse spülten, haben Sie wieder selbst übernommen. Warum?

Schlösser Ich war kürzlich auf einem Schiff, was ich ja am Liebsten mache, in Mittelamerika unterwegs. Ich bin zeitlich mittlerweile auch fast nicht mehr eingeschränkt, weil ich seit dem 1. März Privatier bin. Ein Jahr stehe ich meiner Firma noch als Berater zur Verfügung, und danach ist ganz Feierabend.