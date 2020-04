Wirtschaft in Zeiten von Corona : Grüne fordern Finanzhilfe vom Land für die Stadt Krefeld

Krefeld Grüne wollen Fördertopf „Krefeld macht Sport“ aufgrund der Coronakrise umzuwandeln und damit Amateursportvereinen zu helfen.

Auf die Stadt Krefeld kommen finanziell schwere Zeiten zu. Davon sind die Ratsfraktionen der FDP (wir berichteten) und der Grünen überzeugt. Schon heute sei klar, dass Krefeld im Zuge der Corona-Krise Einnahmeausfälle in Millionenhöhe zu erwarten habe, insbesondere bei der Gewerbesteuer, erklärte Thorsten Hansen, Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, am Mittwoch. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft seien in ihrer Dimension noch gar nicht abzusehen. „Die Folgen werden sich bereits kurzfristig in diesem Jahr bemerkbar machen“, glaubt Hansen.