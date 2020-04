Initiative : Stadt will Willicher Unternehmern helfen

Willich Mit einer Nachricht in Sachen Corona haben sich jetzt Ursula Preuß vom Stadtmanagement und Birgit von Billerbeck von der Willicher Wirtschaftsförderung an die Willicher Unternehmerinnen und Unternehmer gewendet: Die Stadt plant, die verschiedenen Aktionen, mit denen sich viele gegen die Krise stellen, zu sammeln, zu bündeln und zeitnah auf der städtischen Homepage und via Facebook zu veröffentlichen.

„Damit wollen wir dazu beitragen, dass Ihr Angebot möglichst vielen Willicher Bürgerinnen und Bürgern bekannt wird“, heißt es in dem Schreiben. Es sei „beeindruckend zu sehen, dass viele von Ihnen mit großer Kreativität versuchen, der Krise ihren Unternehmergeist entgegenzusetzen. Es sind in den letzten Tagen viele Aktionen entstanden. Sei es die Online- oder telefonische Bestellung mit Liefer- oder Abholmöglichkeit bei Geschäften und Restaurants, der Einkaufsservice für Senioren und, und, und.“ Die beiden Teams bitten nun, eine E-Mail mit Aktionen und Angeboten an wirtschaft@stadt-willich.de zu senden.

(RP)