Wegen der Corona-Krise : Bayer-Profis verzichten auf Gehalt

Leverkusen Die Spieler von Bayer 04 Leverkusen verzichten auf Teile ihres Gehalts. Sport-Geschäftsführer Rudi Völler begrüßte die Bereitschaft der Mannschaft. Am Mittwoch kehrte die Werkself zudem in kleineren Gruppen auf den Trainingsplatz zurück.

"Wir haben das in den vergangenen beiden Wochen bereits abgestimmt und uns heute einstimmig darauf geeinigt. Die Mannschaft ist gerne bereit, auf Teile des Gehalts zu verzichten, um den Verein in dessen Bemühungen zur wirtschaftlichen Bewältigung der Coronakrise zu unterstützen", sagte Kapitän Lars Bender. Sport-Geschäftsführer Rudi Völler begrüßte die Bereitschaft der Mannschaft und kündigte darüber hinaus an: "Der komplette Trainerstab, die Geschäftsführung und das Management schließen sich dem natürlich an."