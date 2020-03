Bundesliga-Bestenlisten : Diese Bayer-Profis stechen heraus

Leverkusen Gleich fünf Spieler von Bayer 04 Leverkusen belegen einen der Top-5-Plätze in den von der Bundesliga veröffentlichten Bestenlisten. Ein Innenverteidiger der Werkself stellt sich dabei als bester Zweikämpfer im Ligavergleich heraus.

Seit drei Wochenenden ruht der Spielbetrieb in der Bundesliga. Die Zwangspause wegen der Corona-Krise bietet Zeit, einen Blick auf die Statistiken zu werfen. Welcher Profi hat die beste Zweikampfquote? Wer ist der schnellste Spieler? Auf ihrer Internetseite hat die Bundesliga die aktuell jeweils besten fünf Profis in verschiedenen Kategorien vorgestellt. Wir zeigen, welche Leverkusener es in eine der Bestenlisten geschafft haben.