Bis zu 17 Partien möglich : Werkself hofft auf Spiele-Marathon

Leverkusens Trainer Peter Bosz. Foto: AP/Scott Heppell

Leverkusen Sollte es Bayer Leverkusen bis ins Finale von Europa League und DFB-Pokal schaffen, müsste das Team von Trainer Peter Bosz bis zum Ende der Saison womöglich noch 17 Pflichtspiele absolvieren. Noch aber ruht der Spielbetrieb voraussichtlich bis mindestens zum 30. April.

38 Pflichtspiele haben die Profis von Bayer 04 in dieser Saison bislang bestritten, 23 davon hat die Mannschaft von Trainer Peter Bosz für sich entschieden. Der Lohn für die ordentliche Bilanz sind der aktuell fünfte Platz in der Bundesliga, der Einzug in das Achtelfinale der Europa League sowie das Erreichen des Halbfinals im DFB-Pokal. Je nachdem, wann und wie die Saison fortgesetzt wird, könnte es sein, dass die Profis aus Leverkusen einen regelrechten Marathon von bis zu 17 Spielen absolvieren müssen.

Um die Spielzeit erfolgreich abzuschließen, würde die Werkself den wegen der Corona-Krise seit zwei Wochen ruhenden Spielbetrieb freilich gerne und schnellstmöglich wieder aufnehmen. Sportdirektor Simon Rolfes betonte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass das Ziel sein sollte, „die Saison bis zum 30. Juni zu Ende zu spielen“. Das wird allerdings alles andere als einfach, da das Bayer-Team derzeit noch in drei Wettbewerben vertreten ist.

Das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga hatte zuletzt vorgeschlagen, die Bundesliga-Saison bis mindestens zum 30. April auszusetzen. Sollte es dazu kommen, müssten beginnend im Mai bereits acht Spiele nachgeholt werden. Konkret sind damit die Partien gegen die Glasgow Rangers, Wolfsburg und München sowie die Auswärtsspiele in Bremen, Gladbach, Freiburg, Saarbrücken und Gelsenkirchen gemeint.

Offen blieben dann noch die ohnehin für den Mai geplanten Aufeinandertreffen mit Köln und Mainz sowie das Rückspiel bei Hertha BSC. Sollte der Mai ausschließlich aus Englischen Wochen bestehen, könnte die Werkself in dem Monat neun Pflichtspiele absolvieren. Das Beenden der Bundesliga-Spielzeit mit 34 Partien steht aus Sicht des Werksklubs im Fokus. Sollten diese Partien also bevorzugt ausgetragen werden, könnte die Bundesliga theoretisch am 30. Mai abgeschlossen werden.

Da die Werkself jedoch noch in zwei anderen Wettbewerben antritt, würden dann zusätzlich mindestens noch das Europa-League-Rückspiel gegen die Rangers sowie das Semi-Finale um den DFB-Pokal beim Viertligisten aus Saarbrücken hinzukommen. Gemäß des Falls, dass sich Bayer in beiden Wettbewerben bis ins Finale vorkämpft, würde Leverkusen dann noch immer acht weitere Partien vor der Brust haben. Spieler und Verantwortliche müssen sich so oder so wohl auf eine enorme Belastungsprobe vorbereiten.