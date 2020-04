Corona-Hilfe : Stadt und „Kalkar hilft“ engagieren sich gegen Corona

Ab sofort können alle, die Hilfe anbieten oder die um Hilfe bitten, sich im Rathaus unter der Telefonnummer 02824 13-222 melden.

Ein gutes nachbarschaftliches Miteinander und ein gelingendes generationsübergreifendes Leben zeigen sich nicht allein bei zahlreichen Aktivitäten, in Vereinen und bei Feierlichkeiten, schreibt Kulturamtschef Harald Münzner. Vor allem bewähre es sich in schwierigen Zeiten. „Seitdem die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie verordnet sind, hat sich das gesellschaftliche Leben in Kalkar verändert – für manche Bürger mit weitreichenden Folgen. Mit der Umsetzung der Maßnahmen haben sich jedoch auch gleichzeitig nachbarschaftliche Netzwerke für kleine Hilfsdienste organisiert.“ Diese Dienste möchte die Stadt unterstützen. Ab sofort können alle, die Hilfe anbieten oder die um Hilfe bitten, sich im Rathaus unter der Telefonnummer 02824 13-222 melden. Daniela Dellemann hat sich bereit erklärt, alle Anfragen und Angebote anzunehmen und koordiniert weiterzuleiten, damit praktische Hilfe unmittelbar und direkt geleistet werden kann.