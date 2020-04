Greenkeeper nutzen Zwangspause : Rasen in der BayArena „ruft nach Fußball“

Leverkusen Bayer Leverkusens Chef-Greenkeeper Georg Schmitz und sein Team haben die vergangenen spielfreien Wochen genutzt, um den Rasen in der BayArena in einen „Top-Zustand“ zu versetzen. Somit ist das Grün bestens vorbereitet für den Bundesliga-Stresstest ab Mai.

Die Profis der Werkself bereiten sich derzeit daheim auf die für das erste Mai-Wochenende geplante Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga vor. Der Rasen der BayArena befindet sich hingegen in einer Art vorgezogener Sommerpause. Seit dem 4:0 gegen Frankfurt am 7. März hat Leverkusen keine Partie mehr auf dem 2018 durch die DFL zum besten Rasen der Liga gekürtem Grün ausgetragen. Chef-Greenkeeper Georg Schmitz und sein 14-köpfiges Team haben die vergangenen Wochen daher genutzt, um eigentlich erst für die spielfreie Zeit nach der Saison geplante Regenerationsmaßnahmen am Rasen zu erledigen. „Jetzt haben wir wieder einen Top-Zustand, der nach Fußball ruft“, sagt der 50-Jährige.