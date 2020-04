Knatsch beim KFC Uerdingen : Spieler gehen auf die Barrikaden

Krefeld Beim Fußball-Drittligist hat es ordentlich gekracht. Nachdem Geschäftsführer Frank Strüver behauptet hatte, die Spieler wollten keine finanziellen Abstriche machen, gingen diese auf die Barrikaden. Jetzt sei eine Lösung in Sicht.

In einer Krise rücken die Menschen zusammen. Nicht so beim KFC Uerdingen. Die Corona-Krise hat zu einer ernsthaften Vereinskrise geführt, weil sich Geschäftsführung und Mannschaft entzweit haben nach dem Motto: Beim Geld hört die Freundschaft auf.

Am Wochenende war Geschäftsführer Frank Strüver der Kragen geplatzt. Gespräche mit den Spielern über Kurzarbeit oder den Verzicht auf einen Teil ihres Einkommens seien „bislang fruchtlos verlaufen“. Doch damit nicht genug. „Wir sind verwundert darüber, dass bei den Spielern der Solidaritätsgedanke noch nicht so ausgeprägt zu sein scheint, wie es europaweit in der gesamten Gesellschaft der Fall ist.“