Spenderzahlen rückläufig : Corona – Blutkonserven werden knapp

Leverkusen Am 9. April ruft das Rote Kreuz zur Blutspende in Alkenrath auf – unter strikten Sicherheitsregeln.

Das Coronavirus dominiert derzeit das Geschehen auf allen Ebenen. Das öffentliche Leben ist drastisch eingeschränkt, der Kampf gegen die durch den Erreger hervorgerufene Lungenkrankheit Covid-19 hat oberste Priorität. Dabei gerät der Alltag in deutschen Kliniken beinahe in Vergessenheit: Nach wie vor müssen Menschen operiert werden – und dafür sind Blutkonserven oft eine Grundvoraussetzung. Doch die werden durch die sinkende Bereitschaft mehr als ohnehin schon zur Mangelware.

Also müssen Blutspenden her. Den Termin am 9. April wahrzunehmen, stellt laut DRK keine Gefahr dar. „Wir haben spezielle und sehr strenge Vorkehrungen getroffen“, sagt Wojcik. „Der Mindestabstand zwischen den Liegen ist zwei Meter, alles wird gründlich desinfiziert und alle Mitarbeiter tragen selbstverständlich Gesichtsmasken.“ Das könne dazu führen, dass die Wartezeiten länger seien. „Durch den großen Abstand passen weniger Liegen nebeneinander. Sollte sich eine Schlange bilden, wird genau auf die Abstände geachtet.“

Für eine Spende in Frage kommen gesunde, fitte Menschen ab 18 Jahren, die nicht an grippalen Infekten oder Erkältungssymptomen leiden. Wer in den vergangenen vier Wochen im Ausland war, kommt ebenfalls nicht in Frage. Begleitpersonen und Kinder von Spendern dürfen aus Infektionsschutzgründen nicht dabei sein – und jeder soll neben dem Personalausweis einen eigenen Kugelschreiber mitbringen. Blutspender werden nicht vor Ort auf Corona getestet.