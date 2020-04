Station : Corona-Drive-in: Bürger lassen sich testen

Der Start lief moderat an. Bis zu 70 Personen können an einem Tag angenommen werden.

Ein rotes Auto fuhr kurz nach 9 Uhr bei der Probeentnahmestelle auf dem Gelände des Cüppers-Berufskollegs an der Minoritenstraße vor. Der Fahrer war somit einer der Ersten, der sich in der neu geschaffenen Einrichtung auf das Coronavirus testen lassen wollte. Gegen Mittag, so die erste Übersicht des Deutschen Roten Kreuzes, das dort mit vielen Helfern im Einsatz ist, hatten insgesamt 25 Menschen die Corona-Praxis und die benachbarte Drive-in-Probeentnahmestelle aufgesucht.

Der erste Tag lief wie erwartet moderat an. „Der Besuch hielt sich in Grenzen. Es war gut zu bewältigen“, sagt Daniela Hitzemann, Sprecherin der Kreises Mettmann. In den nächsten Tagen allerdings rechnet der Kreis mit einem deutlich höheren Aufkommen, vor allem ab Montag nächster Woche. Bis zu 70 Testpersonen an einem Tag können in Ratingen nach Schätzung des Kreises problemlos durch die Drive-in-Station geschleust werden.