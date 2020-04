Basketball: 1. Regionalliga : Karsten Schul übernimmt das Reserve-Team der Giants

Jacques Schneider, der die Giants II zuletzt als Interimstrainer betreute, hat demnächst wieder mehr Zeit für seine Aufgaben als Co-Trainer in der ProA und als Chefcoach der U19. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Ex-Profi löst Interimscoach Jacques Schneider ab.

In der 1. Basketball-Regionalliga hatte sich die Reserve der Giants gerade in einen Lauf gespielt, als die Saison wegen der Corona-Krise einen Spieltag vor dem Ende der Hauptrunde vorzeitig für beendet erklärt wurde. „Meine Mannschaft hatte vier Siege in Serie geschafft und war kurz vor dem Einzug in die Play-offs“, blickt Trainer Jacques Schneider zurück.

Erst im Januar hatte er den Posten von Matthew Watson wieder als Interimstrainer übernommen und das Team auf Kurs gebracht. Der Klassenerhalt war schnell geschafft – und mit dem möglichen Einzug in die Play-offs stand der Höhepunkt kurz bevor. Schneider zufolge habe sich das Team an die Tugenden aus der erfolgreichen Vorsaison in der 2. Regionalliga erinnert. Zudem sei im Training deutlich härter gearbeitet worden. „Letztlich steigen die RheinStars Köln souverän auf und wir belegen im Abschlussklassement einen tollen siebten Rang. Darauf können wir richtig stolz sein.“

Inzwischen haben die Leverkusener Nägel mit Köpfen gemacht und einen neuen Trainer für die Zweitvertretung präsentiert. Ab der kommenden Spielzeit werden die Giants II von Karsten Schul betreut. Der bisherige Trainer der U16 in der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) war in seiner aktiven Zeit unter anderem auch für die „Riesen vom Rhein“ in der 1. Liga auf Korbjagd. Er wird von seinem Assistenten Henning Kuhl unterstützt. „Ich blicke meiner neuen Herausforderung in der ersten Regionalliga West mit unserer Zweitvertretung gespannt entgegen. Es ist eine interessante Aufgabe, mit diesen jungen und hungrigen Spielern zusammenzuarbeiten“, sagt Schul.