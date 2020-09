Trabrennen : Michael Nimczyk beim 125. Traber-Derby im Dauereinsatz

Mit „La Garce“ feierte Michael Nimczyk im Vorjahr beim Derby mit dem Sieg im Stutenpreis den bisher größten Erfolg seiner Karriere. Foto: imago images / Marius Schwarz/via www.imago-images.de

Der Deutsche Meister der Berufsfahrer aus Schiefbahn hat sich für den Höhepunkt am Sonntag und den Stutenpreis am Samstag qualifiziert. Insgesamt sitzt er an den drei Derbytagen fast 20 Mal im Sulky.

(lus) Mit einem weinenden und einem lachenden Auge kehrte Michael Nimczyk von den Qualifikationsläufen für das 125. Deutsche Traber-Derby aus Berlin zurück. Die beiden Endläufe um die Krone des deutschen Trabrennsports und den Stutenpreis finden am kommenden Wochenende an der Spree auf der Bahn von Mariendorf statt.

Zunächst erlebte der Deutsche Meister der Berufsfahrer aus Schiefbahn eine böse Überraschung. Denn mit seinem schnellen Hengst „Jonny Hill“ stand einer Qualifikation für das Finale eigentlich nichts im Wege. Doch er verpasste einen der drei ersten Plätze, weil sein Pferd nach einer kurzen Verletzungspause doch noch nicht in Topform war. Aber seine Enttäuschung hielt sich in Grenzen. Denn mit „Straight Flush“ gewann er den vierten Vorlauf. Auch „Cunningham“ aus dem Pferdesportzentrum Kaiserhof in Schiefbahn qualifizierte sich mit Fahrer Robin Bot im Sulky für das Finale. Das gelang Nimczyk dann auch noch mit „Venture Capital“, der im Finale von Gastfahrer Michael Larsen gelenkt wird. Derby-Topfavorit ist zweifelsohne „Keytothill“ mit Oldie-Champion Heinz Wewering im Sulky. Der pfeilschnelle Hengst gewann nicht nur einen der vier Vorläufe souverän, sondern auch beide Derby-Vorprüfungen.

Am Samstag geht Michael Nimczyk beim Stutenderby als Titelverteidiger an den Start. Im Vorjahr feierte er mit der glanzvollen „La Garce“ seinen ersten großen Derby-Erfolg. Diesmal peilt „Meiki“, wie er von seinen Familienmitgliedern und Freunden genannt wird, mit „Kyriad Newport“ eine gute Platzierung an, mit der er einen Vorlauf gewann. „Ich freue mich riesig auf das Derby-Wochenende und bin zuversichtlich, dass wir in den beiden Finalläufen gut mitmischen können“, sagte der 34-Jährige mit dem Goldhelm als Zeichen des Champions im RP-Gespräch. Die Krönung für den ungekrönten Traberkönig, der in diesem Jahr vor dem Gewinn der zehnten Deutschen Meisterschaft steht und die Rangliste mit 97 Siegen unangefochten anführt, wäre der Sieg beim Jubiläums-Derby. Neben seinem unumstrittenen Können braucht Nimczyk auch das notwendige Glück. Denn die Konkurrenz ist groß.