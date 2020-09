Fußball-Oberliga : Mit Kontinuität nach oben - Sonntag startet Teutonia in die Oberliga

St. Tönis Zum Auftakt trifft der Aufsteiger auf Germania Ratingen. Stürmer Brian Drubel ist angeschlagen, hofft aber, sein 100. Pflichtspieltor für St. Tönis erzielen zu können.

Neun Jahre ist es mittlerweile her, als Teutonia St. Tönis sein Image als Dauergast der Kreisliga B ablegte. Was folgte, war ein Weg, der kontinuierlich nach oben führte. Unter Trainer „Kalli“ Himmelmann ging es in der Saison 2014/15 erstmals hoch in die Landesliga, die die Teutonen in einem dramatischen Finale am letzten Spieltag der Saison 2015/16 durch eine 1:2-Niederlage wieder verlassen mussten. An der direkten Rückkehr war der heutige Trainer Bekim Kastrati als Nachfolger von Thomas Kerwer beteiligt. Und dem Ex-Profi gelang schließlich das, woran alle Verantwortlichen in den vergangenen Jahren arbeiteten: der Aufstieg in die Oberliga, die für den Aufsteiger nach dem spielfreien ersten Spieltag morgen mit dem Heimspiel gegen Germania Ratingen 04/19 mit Verspätung beginnt.