Handball : Gelungene Premiere der HSG im ENNI-Sportpark

Mike Schulz (Nr. 23) traf im Testspiel gegen die Ahlener SG insgesamt zwölf Mal ins gegnerische Tor. Foto: Iris Fellmann

In der neuen Saison trägt der Handball-Drittligist neben den Spielen in der Krefelder Glockenspitzhalle vier Heimspiele in Moers aus. Gegen die Ahlener SG gab es die Generalprobe.

Es sind zwar noch drei Wochen bis zum Saisonstart in der Dritten Handball-Liga, für die HSG Krefeld Niederrhein gab es aber jetzt schon die erste von zwei Generalproben. Zwei deshalb, weil die HSG neben der Glockenspitzhalle auch vier Meisterschaftsspiele im Moerser ENNI-Sportpark austrägt.

Im Testspiel gegen die Ahlener SG feierten die Eagles nicht nur ihre Premiere in Moers, sondern auch mit 32:26 einen sportlichen Erfolg. Dieser stellte HSG-Trainer Felix Linden nur bedingt zufrieden: „Wir haben zum Ende hin das Ergebnis deutlich gemacht, hatten aber ein paar Up und Downs im Spiel. Mir sind vor allem in der Abwehr ein paar Sachen aufgefallen, die wir jetzt beim Training angehen werden.“ Torwart Oliver Krechel dürfte damit nicht gemeint, der eine starke Leistung zeigte und die 60 Minuten durchspielte. Effektiv im Angriff zeigte sich die HSG vor allem über die Außenpositionen, auf denen Moritz Barwitzki und Mike Schulz insgesamt 19 Mal erfolgreich waren. Das die enge Halle in Moers noch etwas ungewohnt ist bekam Moritz Barwitzki einmal körperlich zu spüren: „Die Halle ist sehr schön, aber bei einem Tempogegenstoß aber ich mir den Kopf gestoßen, da die Wände sehr nah am Spielfeldrand sind. Doppelte Freude gab es bei Mike Schulz. „Ich komme ja aus Moers und habe tatsächlich noch nie hier in der Halle gespielt. Es war schön mal wieder vor Publikum zu spielen.“ Die 180 Zuschauer hielten sich auch an die Hygienevorschriften, was HSG-Vorsitzender Simon Krivec zufriedenstellend zur Kenntnis nahm. „Es war wichtig für uns mal im ENNI-Sportpark zu spielen, um die Gegebenheiten vor Ort kennenzulernen und das Hygienekonzept zu testen“, sagte Krivec nach der Partie.

Wenn die HSG in der Meisterschaft demnächst ein Spiel in Moers austrägt, dann werden die Spieler zuvor ihre Trainingseinheiten auch in Moers absolvieren.