Frauen-Handball : Verena Wolf spielt Handball mit Herz und Leidenschaft

Tönisvorst Die 32-Jährige von der Turnerschaft St. Tönis muss beim Saisonauftakt der Nordrheinliga gegen MTV Köln nach einer Ohr-OP passen, unterstützt aber an der Seitenlinie Trainerin Miriam Heinecke.

Verena Wolf, Spielmacherin und Co-Trainerin des Nordrheinligisten Turnerschaft St. Tönis, liebt nicht nur den Handballsport sondern lebt auch voll und ganz für ihre Lieblingssportart. Beim ersten Saisonspiel am Sonntag (15 Uhr, Sporthalle Wiener Platz) beim MTV Köln steht die 32-Jährige ihrem Team aufgrund einer Operation am Ohr auf dem Spielfeld nicht zur Verfügung, nimmt aber dennoch an der Seite von Trainerin Miriam Heinecke auf der Bank Platz.

Verena Wolf ist eine bodenständige Spielerin, die nie nicht oft den Verein gewechselt hat. So hat sie den Handballsport bei der Turnerschaft im Alter von 3 Jahren kennen und lieben gelernt. Nach zehn Jahren in St. Tönis entschied sie sich für den Wechsel zum TV Aldekerk, um dem Handball leistungsorientiert nachzugehen. In den 14 Jahren beim TV Aldekerk erreichte Wolf einiges: Sie zählte in der B-Jugend zum erweiterten Kader der Jugend-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes (DHB), qualifizierte sich mit der A-Jugend in der Regionalliga und spielte mit der 1. Frauen in der Regionalliga, die vergleichbar mit der heutigen 3. Liga ist.

Beim TV Aldekerk bekam Verena Wolf auch ihre beiden Spitznamen, die sie bis heute begleiten, verpasst. Uli Weiler, ehemalige Frauen-Bundestrainer und Aufstiegstrainer von TuRU Düsseldorf, nannte die Spielmacherin „VW“. „Ich bin zwar damals einen Opel gefahren, habe aber VW als Kennzeichen für meinen Namen gehabt. So kam dieser Spitzname zustande“, erinnert sie sich zurück. Allerdings schien dieser einigen noch zu lang. So wurde aus „VW“ später „Pfau“, verantwortlich dafür zeichnete sich Lars Wittwer, ein ehemalige Spieler der Aldekerker Herren.