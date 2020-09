Handball-Oberliga : Felix Koch übernimmt Verantwortung

Felix Koch, der Torjäger der Adler Königshof, packt auch in der Abwehr mit an. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Handball-Oberligist Adler Königshof setzt sich gegen den TV Langenfeld II souverän durch. Nachbar TV Oppum hingegen verliert knapp gegen den TV Geistenbeck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

(svs) Mit einem souveränen 39:28 (18:13)-Erfolg gegen den TV Langenfeld II haben die Adler Königshof den optimalen Start in die Handball-Oberliga perfekt gemacht. Nach einem engen aber überzeugenden Auswärtserfolg zu Beginn der Saison feierte das Team diesmal einen Kantersieg in der Saison-Heimpremiere. „Es hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, nach unserem richtig guten Start in die zweite Halbzeit hat Langenfeld etwas den Glauben verloren. Danach lief es recht einfach“, sagt Torjäger Felix Koch.

Mit seinen 20 Jahren ist er ein Musterbeispiel dafür, was Trainer Marius Timofte immer wieder betont: „Wir sind ein ganz junges Team, dem Erfahrung und Stabilität fehlt“, wird der Rumäne nicht müde zu wiederholen. Allein: Seine Spieler reihen dessen ungeachtet Sieg an Sieg. Koch steuerte diesmal sechs Treffer zum Erfolg bei. „Ich hab mit fünf Toren ziemlich gut angefangen. Aber dann habe ich bei einigen anderen gemerkt, dass es bei ihnen richtig gut läuft und den Ball eher abgegeben. Das hat sich ausgezahlt“, zeigt er sich gleichermaßen mannschaftsdienlich, wie – speziell für sein Alter – erstaunlich reif.

in der Kabine sei er ein eher ruhiger Vertreter. „Da haben wir ganz Andere, die da richtig Alarm machen“, plaudert er lachend aus dem Nähkästchen. Auf der Platte aber will er Verantwortung übernehmen. „Ich sehe mich nicht zwingend als Leistungsträger. Aber wenn es nicht läuft und ich gebraucht werde, dann will ich auch vorn weg gehen. Dann nehme ich Abschlüsse und will die Jungs mitreißen“, erzählt Koch. Vom Trainer bekommt er, als einer der vielen jungen Spieler, ein Lob. „Aber ich will niemanden herausheben. Wir haben wirklich viele Jungs, die einen echt guten Job machen“, sagt Timofte.

Im Vorjahr spülte das das Team streckenweise auf Rang zwei. „Ich will vor allem sorgenfrei sein. Aber wenn es wieder in die Top-fünf ginge, wäre ich hochzufrieden“, sagt Koch. Dazu will er seinen Teil beitragen.