Handball Oberliga Damen : Sonderlob für Schall und Scicolone

Die Frauen der Adler Königshof springen mit einem klaren und verdienten 26:18-Auswärtssieg in Rheydt auf Rang Zwei der Handball-Oberliga.

„Wir haben etwas schwer angefangen, aber nach rund einer Viertelstunde haben wir insgesamt aufgedreht und sind mit einer sicheren Führung in die Halbzeit gegangen“, bilanziert Adler-Trainer Ingo Häußler, der aber auch eine Schwächephase seines Teams offen anspricht. „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit einige leichte Ballverluste geleistet, die der Gegner stets sehr gut und schnell nach vorn getragen und in Tore umgesetzt hat. So wurde es zwischenzeitlich noch einmal eng“, kommentiert er die Phase bis zur 46. Minute, als die Gastgeberinnen auf 15:18 heran kamen.