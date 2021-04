Frauen-Basketball : Ex-BBZ-Spielerin Gülich holt mit Valencia den EuroCup

Opladen/Valencia Die ehemalige Basketball-Spielerin von BBZ Opladen, Marie Gülich, hat mit Valencia Basket in einem dramatischen Endspiel den EuroCup gewonnen. Die 26-Jährige überzeugte mit sechs Punkten und sieben Rebounds.

In den Zeiten der Corona-Pandemie sind es manchmal die entfernten Themen, die Spaß machen. So geht es jetzt auch den Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen, die zwar im Moment in einer Ligapause stecken, aber trotzdem einen Grund zur Freude hatten. Denn die ehemalige BBZ-Spielerin Marie Gülich feierte mit ihrem spanischen Team Valencia Basket den Gewinn des EuroCup. Im Finale setzten sich Gülich und Co. denkbar knapp mit 82:81 gegen Reyer Venedig durch.