Schwimmen : Malte Prüfert vom SV Bayer Uerdingen glänzt im Freischwimmen

Krefeld In Corona-Zeiten haben es Hallensportarten schwerer als Freiluftdisziplinen. Im Schwimmen ist beides möglich. Malte Prüfert nutzte eine der Möglichkeiten unter freiem Himmel.

(F.L.) Da die Schwimmwettkämpfe derzeit nur eingeschränkt stattfinden, boten die 18. Internationale Deutsche Mittelrhein-Meisterschaft dem Malte Prüfert vom SV Bayer Uerdingen eine gute Gelegenheit, um wieder Wettkampfluft zu schnuppern. Und das mit Erfolg, denn an der Aggertalsperre in Gummersbach zeigte Prüfert trotz der langen Wettkampfpause auf der Fünf-Kilometer-Strecke ein sehr gutes Rennen. In dem mit mehreren EM- und WM-Teilnehmern gespickten Feld schwamm der Uerdinger auf Platz acht in der offenen Klasse. In seinem Jahrgang 2004 war er mit 1:04:59,14 Minuten nicht zu schlagen und deutlich vor dem Zweitplatzierten. „Malte hat, wie auch im letzten Jahr schon, ein taktisch sehr gutes Rennen gezeigt und konnte sich auch gut an die Bedingungen anpassen. Wichtiger aber als das Ergebnis war es nach der langen Pause, wieder einen anspruchsvollen Wettkampf zu schwimmen und Erfahrungen im Freiwasser zu sammeln“, resümiert Klaas Fokken das Rennen seines Athleten.