Sportjugend aus Opladen belegt bei landesweitem Wettbewerb erste Plätze : Landessportbund macht Handball-Nachwuchs froh

Leverkusen-Opladen Die Jugend des TuS 82 Opalden hat sich bei einem landesweiten Wettbewerb gegen tausende andere Teilnehmer durchgesetzt. Innerhalb von sechs Wochen sollten so viele Kilometer oder Sportstunden wie möglich gesammelt werden.

Bei der Auseinandersetzung unter dem Motto „#trotzdem Sport“ ging es darum, innerhalb von sechs Wochen so viele Kilometer oder Sportstunden wie möglich zu sammeln. Erlaubt waren Einzeltrainings in diversen Kategorien wie Joggen, Radfahren oder Inlineskaten. Aber auch Workout brachte Punkte. „Wir haben das Workout in das Online-Training eingebunden“, offenbarte Tanja Hindrichs, Trainerin der weiblichen C- und D-Jugend, die von der Prämie vor allem neue Trainingskleidung kaufen möchte.

„Motivation ist immer schwierig“, räumte sie ein. „Lauf- oder Trainingspläne alleine bringen nicht so viel. Aber am Bildschirm und in der Gemeinschaft haben wir gute Werte erreicht.“ Dennis Breuer, Trainer 2. Herren und männliche Jugend, wertete den Sieg als „Belohnung für den Ehrgeiz und die Motivation der Jungen.“ Immer möglichst vorne dabei zu sein, das entspreche genau dem Anspruch seines Teams. „Sobald wir wieder spielen dürfen, wollen wir in der höchsten Liga – der Nordrheinliga – die Spitzenposition übernehmen“, nannte er seine ambitionierten Pläne. Der LSB-Präsident verdeutlichte unterdessen: „Die Pandemie hat den organisierten Sport mit seinen 18.000 Vereinen in NRW massiv aus der Bahn geworfen. Vor allem, weil wir eine der gesellschaftlichen Gruppen sind, die im Bereich des Kinder- und Jugendsports komplett eingeschränkt war.“