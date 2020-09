Reiten : Krefelder Dressur-Team löst das Ticket für den CHIO

Krefeld Lange war überhaupt nicht klar, ob der Wettbewerb aufgrund der Coona-Pandemie ausgetragen werden kann. Die Pferdefreunde waren erleichtert, als es dann endlich grünes Licht gab. Und die Krefelder waren obendrein erfolgreich.

Bei den Rheinischen Meisterschaften in Langenfeld hat die Dressurmannschaft des Pferdesport-Kreisverbandes Krefeld in der Mannschaftsdressur der Kreise auf M**-Niveau Kür den dritten Platz belegt. Ihre besondere Herausforderung war dabei, einen Platz unter den ersten vier Mannschaften zu schaffen. Die Freude war groß: Das Quartett qualifizierten sich somit für das Mannschafts-Quadrillen-Championat (Preis des Handwerks) im kommenden Jahr beim CHIO Aachen, dem weltgrößten Pferdefest.

Aufgrund der aktuellen Covid-19 Pandemie wurde diese Prüfung erstmals nicht im Rahmen des Landesturnieres ausgetragen. Die Krefelder Mannschaft erreichte unter Mannschaftsführerin Tanja Liepack mit Julia Günther (RFV Hüls) auf Rubin, Jara Schöne (RFV Hüls) auf Look at Lavinia, Denise Novak (Krefelder RFV) auf Rubik’s Cube und Manuela Hein (RV Lenzenhof Krefeld) auf Abba Platz drei und freut sich über die erreichte CHIO-Qualifikation.

Der Krefelder Heiner Schiergen (Förderkreis Dressur Neuss) schaffte einen Rekord: Er holte auf Aaron in der Klasse der Reiter bereits zum fünften Male in Folge den rheinischen Meistertitel in der schweren Dressur vor der Drittplatzierten Jessica Süss (RSV Krefeld) auf Duisenberg.