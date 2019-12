Hauptrolle im Weihnachtsmärchen : Emma Schülke spielt den Peter Pan on Ice

Krefeld Der Eissport-Verein Krefeld lädt am zweiten Dezember-Wochenende zum Weihnachtsmärchen in der Rheinlandhalle ein.

Für die Sportkanone Emma ist es eine Ehre, war sie doch schon 2013 als Gastläuferin bei Märchenpunch on Ice mit dabei und hatte bei den Aufführungen 2015 und 2016 eine erweiterte Hauptrolle. Mit vier Jahren begann Schülke beim Schlittschuh-Club- Krefeld mit dem Eislaufen und wechselte vor vier Jahren zum EVK. Inzwischen ist sie auch im Kader des Leistungssportzentrum Krefeld, und angesprochen auf die Frage, ob die Aufführung des Weihnachtsmärchen nicht auch was mit Leistungssport zu tun hat, sagt sie: „Der Leistungsdruck ist ja schon da, aber beim Weihnachtsmärchen kann ich in Ruhe die Geschichte erzählen.“ Angst, mal einen Fehler zu machen, hat sie keine. „Wenn ich denn einen Fehler mache, dann kann man das gut überspielen. Das Publikum weiß das zu würdigen“, folgt umgehend die Antwort auf die Frage warum. Einzig am 24. September kam dann doch etwas Angst auf, denn an diesem Tag hatte Schülke einen Motorradunfall. „Das war natürlich ein großer Schreck, zumal wir Anfang September mit den Proben begonnen hatten. Aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen“, blickt Schülke zurück. Seitdem arbeitet sie mit ihrem Trainer Torsten Roß an der vorgegebenen Choreografie ihrer Solorolle. Training ist am Samstag und Sonntag und da heißt es auch häufig sehr früh aufstehen, damit man um 8 Uhr morgens auf dem Eis steht. Nicht selten ist die 17-Jährige dann bis zu vier Stunden bei den Proben in der Rittbergerhalle zu finden. „Beim Hören der Musik sag ich meinen Trainer auch ab und zu mal was ich dazu machen will. Der gibt mir auch die Freiheit dazu und wir einigen uns dann auch schnell“, sagt Schülke. Geplant sind neben dem Doppel-Toelopp auch der Salchow- und der Lutz-Sprung. Dass ihre Freundin Fiona Meisgen den Widersacher von Peter Pan spielt, quittiert sie mit einem kleinen Lächeln: „Da muss natürlich alles passen. Die künstlerische Darbietung muss stimmen, auch mit der Mimik. Da kommt es nicht so sehr auf die Sprünge an.“