2. Handball-Bundesliga : HSG ließ in Essen nach der Pause nach

Krefeld Die Krefelder unterlagen nach einer guten ersten Halbzeit (9:11) am Ende mit 22:33.

Doppelten Grund zur Freude hatte Rechtsaußen Mike Schulz, dessen letztes Spiel gegen Hüttenberg war und wo es sich am Fuß verletzte. Gegen Essen lief der 28-Jährige nach vierwöchiger Pause ausgerechnet gegen seinen ex-Verein wieder auf. „Es war für uns überraschend, dass Mike so schnell wieder fit wurde“, sagt HSG-Betreuer Alwin op de Hipt vor der Partie. Trainer Arnar Gunnarsson schenkte Schulz auch gleich Vertrauen, indem er ihn von Beginn an auf das Spielfeld schickte. Doch dieser gestaltete sich ähnlich wie in den bisherigen Spielen, die HSG gab nach einigen Fehlern den Ball an den Gegner ab und verdankte es seiner guten Abwehr inklusive den bestens aufgelegten Norman Toth, dass es nach fünf Minuten nur 1:2 für die Gastgeber hieß. Es machte sich bezahlt, dass Gunnarsson gegen Essen seine Defensive recht offensiv stellte, die die Gastgeber ein ums andere Mal zu Fehlwürfen zwang. Nach fünf Spielminuten klappte es dann auch vorne besser. Sowohl Toni Sario als auch Kevin–Christopher Brüren trafen und sorgten dafür, dass Krefeld am Gegner dran blieb. Das Essen in der Partie der Favorit war sah man den beiden Mannschaften bis zur Halbzeit nicht unbedingt an. „In der ersten Hälfte haben wir ja noch einige gute Chancen verworfen, aber es aber dennoch gut gemacht, dass Essen nicht soweit von uns wegzieht. Auch die wenigen HSG-Fans war in der Pause relativ entspannt über die gezeigte Leitung.