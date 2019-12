Handball-Oberliga : Bednarzik überragt mit 15 Treffern

Beim 29:27-Erfolg des TV Oppum über den TV Angermund war der Torjäger der Mann des Tages.

Doch auch die Königshofer werden mit breiter Brust kommen. Beim 25:23 (9:9) gegen Langenfeld agierten sie sehr reif und kompakt. „Das war in der Abwehr zum ersten Mal in dieser Saison genau so, wie ich mir das vorstelle. Ich kann aus dieser Mannschaftsleistung niemanden herausheben. Alle haben ihren Job gemacht und sich an die Marschroute gehalten“, sagte ein zufriedener Trainer Marius Timofte, dessen Mannschaft sich mit dem Sieg weiter in der Spitzengruppe festsetzt. Die junge Adler-Mannschaft zeigte eine beeindruckende Reife und mentale Stabilität. „Es war ein Kampfspiel von der ersten bis zur letzten Sekunde. Wir haben sehr stabil agiert. Langenfeld war ein äußerst spielstarker Gegner, der uns viel abverlangt hat. Aber so, wie wir agiert haben, stelle ich mir das vor“, befand Timofte. Während sein Widerpart Cutura schon im Vorfeld des Wochenendes den Blick voraus richtete, schaute der Rumäne ausschließlich auf den kommenden Gegner. Erfolgreich waren beide Herangehensweisen und so erwarten die Krefelder Handballfans in der kommenden Woche einen echten Leckerbissen, der die Adler im Erfolgsfall sogar auf Rang zwei spülen könnte. Oppum hingegen hat mit dem Sieg den Abstand auf die Abstiegszone ausgebaut.