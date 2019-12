Eishockey-Landesliga : GEG bleibt im Rennen um einen Aufstiegsrundenplatz

Grefrath (JH) Sein Wochenende der Wahrheit bestand Eishockey-Landesligist Grefrather EG mit Bravour. Zwei Siege mussten her, um im Kampf um einen Platz in der Aufstiegsrunde aussichtsreich im Rennen zu bleiben Am Freitag gewann das Team von Trainer Karel Lang trotz einiger Personalprobleme beim EHC Troisdorf mit 6:2 (2:0, 2:0, 2:2). Torhüter Justin Kleckers, sowie Lukas Bisel, Roby Haazen und Gerrit Ackers hatten mit jeweils zwei Toren einen großen Anteil am wichtigen Erfolg der Blau-Gelben.

