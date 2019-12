Handball-Oberliga : Häußler-Team siegt gegen Ex-Trainer

Krefeld Die Damen der Adler Königshof gewinnen mit 32:31 (15:18) gegen den TV Biefang von Dieter Schölwer.

(svs) Lange war Dieter Schölwer Trainer der Adler-Damen und führte das Team bis in die Oberliga. Seit eineinhalb Jahren trainiert er den TV Biefang und kehrte nun zum zweiten Mal mit seinem neuen Team an die Johannes-Blum Straße zurück. Diesmal siegten seine ehemaligen Schützlinge mit 32:31. „Es war ein enges, spannendes Spiel auf Augenhöhe. In der zweiten Halbzeit haben wir uns in der Deckung deutlich gesteigert“, sagt sein Nachfolger als Adler-Coach, Ingo Häußler.