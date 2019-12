Hallen-Hockey-Bundesliga : Wichtige Punkte für die Bundesliga-Teams des CHTC

Krefeld Hallen-Hockey: Sieg und Niederlage für die Herren. Die Damen sichern sich mit einem Unentschieden und einem Sieg Platz vier.

Im Sonntagspiel erzielte Gastgeber Blau-Weiß Köln den ersten Treffer und zog zwischenzeitlich auf 4:2 davon. Max Müller und erneut Janick Eschler trafen für den CHTC, ehe kurz vor dem Halbzeitpfiff Niklas Wellen innerhalb einer Minute gleich zweimal erfolgreich war und den 4:4-Pausenstand herstellte. Nach dem Wechsel erzielte Wellen einen weiteren Doppelpack. In der Schlussphase schraubten Henrik Mertgens und Lucas Bachmann das Ergebnis auf 8:4 in die Höhe.

Gegen die favorisierten Mülheimerinnen ging der CHTC durch Anna Küskes (9.), Julia Tondorf (26., KE) und Pia Alex (41., KE) dreimal vor. Den Gästen gelang es diese Führungen jedes Mal auszugleichen, scheiterten aber mehrfach an der stark aufgelegten Sonja Thüner im CHTC-Tor. Beim Club Raffelberg brachten Pia Alex und Julia Tondorf ihr Team mit zwei Eckenvarianten früh in Führung. Danach übernahmen die Duisburgerinnen die Spielkontrolle und hatten unter anderem durch einen Siebenmeter, welchen Sonja Thüner parierte, gute Chancen auf den Anschlusstreffer. Erst nach der Halbzeit traf Suzan Steinhoff, doch Julia Tondorf stellte mit ihrem dritten Treffer des Wochenendes postwendend den alten Abstand wieder her. Zwar kam Raffelberg zwischenzeitlich auf 2:3 durch Laura Helmrich heran, doch Anna Küskes sicherte mit ihrem Tor zum 4:2 endgültig den ersten Saisonerfolg. „Gegen Mülheim sind wir gut rein gekommen und haben das Spiel eng gehalten, es hätte auch in beide Richtungen noch kippen können. Heute funktionierten unsere Ecken genau wie geplant und defensiv standen wir sicher. Unser Spielsystem funktioniert und wir haben gute Konter und Standards gefahren“, freute sich Andrè Schiefer nach dem Sieg gegen Raffelberg.