Fußball : Ein ungewöhnlicher Spielabbruch in Bockum

Krefeld Beim Testspiel gegen den A-Ligisten holte Fischelns Trainer „Kalli“ Himmelmann sein Team nach einer Rudelbildung nach 70 Minuten vom Platz. Sein Verein muss nun mit einer Geldstrafe rechnen.

(JH) Nach knapp 70 Minuten war am Donnerstagabend das Freundschaftsspiel des ambitionierten A-Ligisten TSV Bockum gegen den zwei Klassen höher angesiedelten Landesligisten VFR Fischeln beendet. Schiedsrichter Said Mohamud (SC Schiefbahn) hatte sich aber keineswegs in der Zeit vertan, sondern VfR Trainer Karl-Heinz Himmelmann hatte seine Spieler unmissverständlich aufgefordert, die Kabinen auf der Sportanlage am Prozessionsweg aufzusuchen. Offenbar ging ihm an diesem schwül-heißen Sommerabend die Gangart, die das hoch motivierte Team des neuen Spielertrainers des TSV Eric Sendag an den Tag legte, gegen den Strich. Insgesamt war es bis zu diesem Zeitpunkt aber ein ganz normales Vorbereitungsspiel. Die Gastgeber führten zu diesem Zeitpunkt verdient mit 2:1 und waren dem dritten Treffer näher als die Auswahl von „Kalli“ Himmelmann dem Ausgleich. Das hing vielleicht auch damit zusammen, dass der VfR 24 Stunden vorher noch gegen den FSV Duisburg gespielt und sich trotz der 0:1-Niederlage in guter Form präsentiert hatte. Getroffen hatten für Bockum Christian Tönnißen zum 1:0 (21.) und David Sfarzetta zum 2:1 (57.) Den Ausgleich für das Team von der Kölner Straße hatte Youngster Niklas Gerats in der 22. Minute besorgt.