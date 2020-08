Handball Dritte Bundesliga : Jagieniaks Part liegt mehr in der Verteidigung

Im vergangenen Jahr gehörte der 21-Jährige noch zu den Helden, mit denen die HSG Krefeld gegen den SC Empor Rostock den Aufstieg in die zweite Bundesliga schafften. Nach einem Jahr in Leichlingen ist er wieder nach Krefeld zurückgekehrt.

So richtig neu bei der HSG Krefeld Niederrhein ist Lars Jagieniak eigentlich nicht. Im vergangenen Jahr gehörte der 21-Jährige noch zu den Aufstiegshelden der Eagles. Jagieniak selber trat den Gang in Richtung zweite Liga aber nicht mit an und wechselte stattdessen zum Drittligisten Leichlinger TV. Da der Kontakt nach Krefeld danach aber nie abbrach, war für ihn schnell klar das Angebot für eine Rückkehr anzunehmen.

Diesmal sind allerdings andere Voraussetzungen. „Ich bin damals ja in der Winterpause von Dormagen aus nach Krefeld gekommen. Zu dem Zeitpunkt stand die Mannschaft ja schon ziemlich zusammen und jeder kannte seine Rolle. Diesmal ist es eine komplett neu formierte Mannschaft, wo jeder erst einmal seine Rolle sucht und finden muss“, erklärt der Kreisläufer den Unterschied zu einem ersten Engagement in der Glockenspitzhalle.

In Niklas Ingenpaß und Paul Skorupa gibt es schon ein gutes Kreisläufer-Gespann im Angriff, seinen Part sieht Jagieniak hingegen mehr in der Verteidigung: „Ich denke das werden wir uns alle gut ergänzen. Jeder von uns kann gut Handball spielen, jetzt gilt es die Abstimmung noch zu verfeinern.“ In der vergangenen Spielzeit hat er gezeigt, das er keine leeren Worte sagt. Dort zählte er in der Dritten Liga zu den besten Abwehrspielern in dieser Klasse.