Fussball-Landesliga : Corona-Alarm beim VfL Tönisberg

In den Reihen des Landesligisten wurde ein Spieler unter der Woche positiv getestet.

(WeFu) Weniger die 2:4-Niederlage am Sonntag vor acht Tagen bei der Zweiten des SV Straelen hat beim neuen Fußball-Landesligisten VfL Tönisberg für große Aufregung gesorgt, denn die konnte nach den schweren Trainingseinheiten noch gut verkraftet werden. Es war vielmehr die Information vom Stadion Römerstraße vier Tage später, dass in ihren Reihen ein Spieler mitgewirkt hat, der positiv auf Corona getestet wurde. Entsprechend schnell musste eine komplette Adressliste der Spieler zusammengestellt werden, die dann über Straelen an das Gesundheitsamt in Kleve ging. Das informierte dann, je nach dem, wo die Spieler wohnten, die Heimatgesundheitsämter.