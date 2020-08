Handball : Felix Linden testet Feinabstimmungen

Krefeld Der Trainer der HSG Krefeld Niederrhein setzte seine Spieler bei Testspielen in zwei Blöcken ein. Bis einschließlich Wochenende liegen noch Spiele gegen hochkarätige Mannschaften an.

„Wir befinden uns jetzt quasi bei einigen Sachen schon etwas in der Feinabstimmung. Wir haben in der kurzen Zeit schon Dinge gesehen, die gut klappen, und Dinge, die nicht so gut klappen. Am Wochenende haben wir versucht die 6:0-Abwehr zu optimieren und drei bis vier Auslösehandlungen mit einem Konzept im Angriff gut auf den Punkt zu spielen“, sagt Linden zum aktuellen Stand. In beiden Testspielen war auffällig, dass der Krefelder Übungsleiter seine Spieler in zwei Blöcken hat spielen lassen. Hier ist Linden allerdings noch stark in der Findungsphase, wer mit wem am besten auf dem Spielfeld steht: „Man muss immer Angriff und Abwehr als Gesamtes sehen, denn wenn einer vorne spielt muss derjenige nach einem Angriff auch hinten rein passen.“